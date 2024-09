Perícia no local do assassinato

Segundo a defesa, uma perícia será realizada no hotel em Itaipava nos próximos dias, onde se espera encontrar vestígios do crime. A advogada Flávia Fróes afirmou que há evidências que ligam o local ao assassinato e que os peritos poderão confirmar a presença de elementos que reforçam a versão de Lourival.

"Eu estive ontem em Petrópolis com o juiz e provavelmente essas diligências serão feitas ainda essa semana. Eles já estão em tratativas com a Polícia Civil para que seja feito tudo o mais breve possível no hotel. No local, vão constatar a presença de sangue e material genético, mesmo já sendo limpo", disse.