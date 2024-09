Prisão dos filhos seria motivo para delação de Lourival

A decisão de revelar os detalhes do crime foi tomada para evitar uma condenação, considerada injusta, dos filhos e de Rebecca Azevedo dos Santos, amante de Lourival, já que, de acordo com as investigações da polícia, eles foram os beneficiários dos R$ 4,6 milhões pagos pelo falso sequestro.

"Desde a prisão dos filhos, ele vem tentando fazer uma colaboração premiada, sem sucesso. A defesa entende que, como se enredou a Rebecca no crime, a solução, para evitar uma condenação injusta, era entregar o mandante. Não vai haver colaboração premiada, mas a defesa está colaborando com o esclarecimento do caso".

A defesa revelou, ainda, que Benjamim teria proposto a Lourival que assumisse a culpa pelo crime sozinho em troca de uma recompensa financeira. No entanto, quando seus familiares foram indiciados, Lourival se viu sem outra opção a não ser revelar a verdade.