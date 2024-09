A escada rolante da estação Siqueira Campos, em Copacabana, continua sem funcionar, com uma placa de manutenção há mais de uma semana. Isso tem causado transtornos aos usuários, principalmente para idosos, pessoas com mobilidade reduzida e quem carrega bagagens pesadas. A demora na resolução do problema preocupa, e uma solução rápida é urgente para garantir o conforto e a segurança dos passageiros.