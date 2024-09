Tragédia! Jovem de 15 anos morre afogado em piscina do parque de Deodoro

Um adolescente de 15 anos morreu afogado na noite desta terça-feira (24) em uma das piscinas do Parque Radical de Deodoro, na Zona Norte do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada já sem vida. O adolescente teria invadido o local após o fechamento, pois a bomba da piscina foi desligada às 17h30.



A Prefeitura do Rio lamentou a morte do jovem por meio de uma nota oficial: "A vítima teria invadido o local após o seu fechamento. É importante ressaltar que a bomba da piscina foi desligada às 17h30. A Prefeitura do Rio se solidariza com familiares, amigos e vai acompanhar e colaborar com a investigação policial."

O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo).