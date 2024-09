Países devem cessar novos investimentos em extração de petróleo, diz António Guterres

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse nesta quarta-feira, 25, que as nações que integram o G20 não devem investir em novos projetos domésticos de extração de petróleo, como forma de impulsionar a transição verde e servir como modelo para os demais países do globo.

Segundo ele, a transição verde precisa ser acelerada, com uma mudança da mentalidade global para garantir os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) e conter o aquecimento global.

Durante a 2ª reunião de ministros de relações exteriores do G20, que acontece no âmbito da Assembleia Geral da ONU, Guterres defendeu também a ampliação da atuação dos bancos multilaterais de desenvolvimento. "Precisamos de uma rede de segurança financeira muito mais robusta do que existe hoje", afirmou, ao destacar que os bancos precisam facilitar o acesso a financiamento para países em desenvolvimento, auxiliando-os em suas diversas vulnerabilidades.