Após dizer que não queria gato, homem ganha filhote e se apaixona por animal

A criadora de conteúdo Carolina Bündchen decidiu surpreender o pai, que estava se sentindo solitário. Apesar dele ter deixado bem claro que não queria um gato, a filha mesmo assim lhe presenteou com um felino. Em registro publicado no TikTok no último domingo (22), a jovem aparece entregando para o genitor uma caixa de papelão com o animal dentro. “O que eu vou fazer com isso?”, perguntou ele em tom de desaprovação. Mas em post compartilhado nesta terça-feira (24), após ter reagido com desconfiança ao primeiro contato, o homem é visto brincando na maior intimidade com o bichano.



“Gente, olhem a história do meu pai que não queria gato”, escreveu Carolina. Nas imagens, o chefe da família está deitado no chão falando com a gatinha como se fosse criança enquanto faz carinho nela. Os vídeos já acumulam mais de 800 mil visualizações



Nas redes sociais, muitos se encantaram com a cena. “Não tem como não se apaixonar”, afirmou uma internauta. “Amo pais que não ‘gostam de bicho’. São os tutores mais cuidadosos”, disse outra. “Tá, já sabemos quem vai ficar com 50% da herança do pai”, brincou uma terceira. Confira!