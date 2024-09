Liderança comunitária

A sogra de Joãozinho, Helena Santos, afirma que ele, além de empresário, era considerado um líder político, já que há anos atuava no meio e sempre ajudava a população, em especial do bairro Cacuia, onde foi criado.

"Era uma pessoa super do bem, alegre, divertida... A gente está sem entender o porquê de tanta violência, a não ser o fato dele agora ter entrado para a campanha. Ele era um líder político e a gente não entende. A gente agora quer justiça, porque ele não merecia ter morrido da forma como morreu", lamentou.

No ataque, as duas mulheres que trabalhavam com o candidato foram baleadas. Célia Regina da Silva Faria, 64 anos, foi socorrida com ferimentos no ombro esquerdo para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e recebeu alta na madrugada de ontem. Já Joilma Melo de Oliveira, 52, atingida na região dorsal, precisou passar por uma cirurgia de emergência e seu estado de saúde é estável.