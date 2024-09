Mureta de proteção no K11

O valão localizado na esquina da Rua Capitão Sena com a Rua Governador Portela, próximo ao acesso à Via Light, sentido Pavuna, no Centro de Nova Iguaçu, necessita urgentemente de uma mureta de proteção. O local é de tráfego intenso, especialmente por quem atravessa o viaduto do bairro Caonze em direção a Mesquita ou à Rua Marques Rolo, que dá acesso à Via Dutra. Carros, motos e até caminhões já caíram no valão, especialmente à noite, quando a visibilidade é reduzida. Há risco de acidentes graves.