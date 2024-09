Rigo Starr, ex-baterista dos Beatles, cancelou shows de turnê com sua banda, a All Starr Band, por motivos de saúde. Aos 84 anos, o músico foi orientado pelos médicos a repousar após contrair uma gripe.

As apresentações, que seriam as duas últimas datas da turnê nos Estados Unidos, estavam marcadas para os últimos dias 24 e 25, na Filadélfia e em Nova York.

A banda lamentou o cancelamento por meio de um comunicado no Instagram do músico. "Ringo pegou um resfriado e, após consultar um médico, foi aconselhado a cancelar esses dois shows restantes e descansar", diz o texto. "Como sempre, Ringo e os All Starrs mandam paz e amor aos seus fãs e esperam vê-los em breve".