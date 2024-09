Corpo de Anic Herdy foi concretado em muro durante uma obra

Lourival Correa Netto Fadica, assassino confesso de Anic Herdy, ocultou o corpo da vítima na sapata do muro da própria casa em Teresópolis, na Região Serrana.



O cadáver foi descoberto após uma audiência realizada nesta quarta-feira (25) na 2ª Vara Criminal de Petrópolis, em que o acusado indicou a localização dos restos mortais.



Segundo o delegado Nei Loureiro, o material de construção foi utilizado para sustentar o peso do muro, que estava supostamente caindo. Parte do corpo de Anic estava coberto com areia de barro e, da cintura para cima, envolto em concreto.



O marido da vítima, Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos, havia sido apontado por Lourival como mandante do crime, mas a defesa de Lourival posteriormente afirmou que o acusado mudou sua versão para desestabilizar a família da vítima.



As investigações apontaram que Lourival, sua amante e seus filhos foram os beneficiários dos R$ 4,6 milhões pagos pelo falso sequestro. Eles compraram um carro de luxo, uma motocicleta e celulares com o dinheiro.