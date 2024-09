Vídeo: carro bate em mureta depois de discussão no trânsito

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um acidente provocado por uma briga de trânsito em Madureira, Zona Norte. O episódio aconteceu nesta quarta-feira (25) no viaduto Negrão de Lima.



Nas imagens, é possível ver que os ocupantes de um carro modelo Renault Sandero branco estão discutindo com um motociclista quando o tráfego para. O piloto da motocicleta se aproxima do automóvel e eles discutem. Em seguida, ele atira um objeto em direção à janela do motorista e foge entre os outros automóveis e ônibus parados.

Veja o vídeo:

O motorista sai do carro, o deixando ligado e com a porta aberta, e persegue o motoqueiro a pé. O carona também desce, mas o trânsito volta a andar e o veículo passa a se movimentar sozinho. O homem tenta impedir a descida segurando a porta, mas desiste e se afasta. O automóvel acaba mudando de pista e o dono tenta entrar pela janela para impedir a batida, mas ele só para quando colide em uma mureta.



"Só acontece em Madureira essas coisas", comenta o homem que registrou o episódio.



Procurada, a Polícia Militar informou que o 9º BPM (Rocha Miranda) não foi acionado. A Polícia Civil disse, em nota, que não localizou registro de ocorrência do fato.