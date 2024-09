PMs envolvidos com milícia na Zona Oeste são alvo de ação da Justiça

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou nesta quinta-feira (26) uma operação para cumprir 37 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 17 policiais militares suspeitos de envolvimento com a milícia da Zona Oeste da cidade.



Os mandados foram cumpridos nos seguintes locais:



* Endereços dos denunciados

* Batalhões em que os PMs estão lotados atualmente

* Departamento Geral do Pessoal (Centro)

* Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Centro)

* 41º BPM (Colégio)

* 40º BPM (Campo Grande)

* 9º BPM 2ª CIA (Honório Gurgel)

* 5º BPM (Gamboa)

* 18º BPM (Freguesia)

* 15º BPM (Duque de Caxias)

* 20º BPM (Mesquita)

* Batalhão de Polícia de Choque (Centro)

* Diretoria de Licitações e Projetos (Centro)



A pedido do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ, o Juízo da Auditoria da Justiça Militar determinou a suspensão integral do exercício da função pública dos denunciados, a suspensão do porte de armas de fogo, entre outras medidas cautelares.



A ação do Gaeco é parte da segunda fase da operação Naufrágio e conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil.



Procurada, a Polícia Militar informou que a Corregedoria Geral da corporação está apoiando e colaborando com a operação do Ministério Público.