Polícia prende casal em hotel luxuoso usando cartões clonados

Um casal foi preso em flagrante nesta quarta-feira (25) em um hotel de luxo em Santa Teresa, na Zona Central do Rio de Janeiro, por usar cartões de crédito clonados. O prejuízo estimado ao hotel é de cerca de R$ 20 mil, e à vítima, identificada como moradora da Zona Oeste, de R$ 6 mil.



Jorge Felipe Dias Gomes e Jaqueline de Sousa Firmino se hospedaram em uma das suítes mais caras do hotel e consumiram diversos produtos vendidos no estabelecimento.



Agentes da 19ª DP (Tijuca) foram acionados ao hotel e constataram o crime. O casal confessou que utilizava cartões de crédito virtuais clonados e que adquiriu os dados por meio de contatos na internet.



As investigações preliminares indicam que o casal já havia se hospedado outras vezes no mesmo hotel, sempre utilizando cartões clonados. Agora, eles responderão por furto mediante fraude, crime que prevê pena de até oito anos de prisão e multa.