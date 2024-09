Águas do Rio oferece 620 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

Desempregada e grávida de sete meses, Shayanne dos Santos, de apenas 23 anos, nunca conseguiu emprego devido à falta de experiência profissional registrada na carteira de trabalho. Neste mês, a jovem de Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, decidiu transformar a sua vida ao se inscrever em um dos sete cursos profissionalizantes oferecidos pela Águas do Rio. Agora, imersa nas aulas de alongamento de cílios, que mesclam aprendizado técnico e prático, ela sonha em abrir seu próprio negócio e atender clientes em casa.

"Esse curso caiu como uma luva pra mim. Voltei a estudar e terei uma qualificação profissional para iniciar uma carreira. Quero aproveitar a oportunidade de poder trabalhar perto da minha bebê depois que ela nascer", conta Shayanne.

Esse é o segundo ano que a Águas do Rio oferece cursos profissionalizantes com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de quem vive nas cidades onde atua, especialmente em comunidades. No ano passado foram formadas 147 mulheres em 10 turmas. Dessa vez, a concessionária aumentou a oferta com 620 vagas para sete cursos gratuitos de estética, beleza, atendimento ao cliente e empreendedorismo.

As aulas são ministradas pelo Senac RJ em quatro cidades. No Rio, nas unidades dos bairros de Madureira, Bonsucesso e Botafogo. Na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu e São João de Meriti. Para os alunos de São Gonçalo, as aulas acontecem em Niterói. Ao todo, são 31 turmas dos seguintes cursos: alongamento de cílios, design de sobrancelhas, depilação, penteado e maquiagem, tranças, excelência no atendimento ao cliente e primeiros passos para empreender. Todos os inscritos recebem vale-transporte para o deslocamento, material para a aula prática e camiseta personalizada.

Outra que abraçou a oportunidade foi Carine Magalhães dos Santos, de 27 anos. Ela viu o anúncio do curso ser compartilhado por uma amiga nas redes sociais e fez a inscrição. Carine conta que a experiência prática trocada com as novas amigas de classe mostrou a importância do aprendizado em equipe.

"Estava desempregada, sem ideia e perspectiva de nada. Agora já tenho até um salão para trabalhar quando me formar. São legais as dicas que a professora dá em relação a como montar um negócio e a desenvolver habilidades. Isso é muito mais que só aprender sobre estética. É um ensinamento pra vida", diz, entusiasmada.

De acordo com Raphael Valente, supervisor do programa pelo Senac RJ, são várias as razões que motivam pessoas de todas as idades a buscarem os cursos técnicos e profissionalizantes. "O mercado da beleza está sempre se renovando. Esse curso tem dois meses de duração. Além de curto e de rápida absorção, permite que as alunas logo consigam construir uma renda. Elas já começam a praticar em casa e ganhar o dinheiro delas porque não precisam ter uma clínica ou um espaço. Podem atender em domicílio ou na própria casa", explica Raphael.

Para o gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio, Willian Carvalho, a educação ajuda a construir um caminho para o futuro e a geração de renda possibilita um padrão de vida mais digno.

"A iniciativa tem o objetivo de inserir pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. Unimos esses dois propósitos em um programa que ajudará inúmeras famílias. Nosso compromisso vai além dos serviços de saneamento que oferecemos, queremos impactar vidas de forma ampla e estamos orgulhosos em participar desta jornada de transformação", explicou Willian.