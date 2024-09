Teve até escolta de milicianos

Segundo a promotora Tatiana Kaziris, do MPRJ, todos os PMs estavam na ativa e, na época das investigações, trabalhavam na Zona Oeste, onde estão as áreas de atuação da milícia. "Eles passavam informações privilegiadas que obtinham em razão da função, como datas de operações, e também obedeciam ordens dos milicianos que determinavam os locais onde eles deveriam atuar ou não para combater grupos rivais. Até como motoristas eles atuavam, levando as lideranças de um lado para o outro com escolta armada, sendo pagos", explicou.

Tatiana contou ainda que, em alguns casos, os agentes entravam ostensivamente nas comunidades, como se uma operação fosse determinada, quando, na verdade, o intuito era atender aos interesses dos criminosos. "Inclusive, muitas vezes eles faziam apreensões de armamento rival e depois passavam esse armamento mediante pagamento aos milicianos", disse.