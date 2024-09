Diálogos entre investigados

Na ação penal, o MPRJ aponta diálogos em que milicianos indicam aos policiais militares os locais exatos para incursões, detalhando os trajetos com pontos de referência para evitar erros na comunidade.

Em outra conversa, um policial militar informa que haverá "treino em outro ambiente", em referência a não haver operação policial nas áreas de atuação da milícia, complementando que, quando houver operação, informará um dia antes. A operação mencionada foi coordenada pelo 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

A ação é parte da segunda fase da Operação Naufrágio e conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil. A PM informou que a Corregedoria Geral da corporação está apoiando e colaborando com a operação do Ministério Público.