Solicitamos a poda das árvores e remoção de galhos que estão sobre os cabos de energia elétrica na Rua João Martins, bairro K11, em Nova Iguaçu, altura do número 347, próximo à banca de jornal. O peso das árvores e galhos está pressionando os cabos de alta tensão da Light, e o trânsito intenso de caminhões e ônibus pela via aumenta o risco de colisão com esses cabos.