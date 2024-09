Solicita-se com urgência a poda das árvores localizadas na Rua José Alfredo de Marcilac, quadra 3, lote 18, e quadra 8, lote 3, em Campo Grande. A situação é crítica, pois as árvores estão envergando, com galhos caindo, ameaçando cair sobre fios elétricos, postes e veículos. A poda tem sido realizada apenas nas partes inferiores das árvores, deixando a parte superior cheia e pesada, o que aumenta o risco de acidentes.