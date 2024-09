Mulher despenca do alto de viaduto e morre ao ser atropelada na Linha Amarela

Uma mulher morreu na manhã desta sexta-feira (27) após ser atropelada por vários carros na Linha Amarela, altura de Del Castilho, na Zona Norte.



Segundo informações da Polícia Militar, a vítima caiu de um viaduto que passa por cima da via. Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas foram acionados, mas encontraram a mulher já sem vida. Ainda não se sabe o que provocou a queda da vítima.



A área foi isolada e a Polícia Civil realizou a perícia. Uma faixa da via foi interditada para o trabalho das equipes. O tráfego ficou com retenções de Água Santa até a Abolição. O COR sugere a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá como rota alternativa. Uma equipe da Lamsa, concessionária responsável pela via, também foi acionada.