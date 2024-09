Seap transfere 2.050 detentos depois de descoberta de túnel em presídio

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) transferiu nesta sexta-feira (27) 2.050 presos do Instituto Penal Benjamin de Moraes para o Instituto Penal Vicente Piragibe, ambos localizados no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio.



O Instituto Penal Vicente Piragibe foi esvaziado no início do mês para obras na tubulação e outros reparos, após a descoberta de um túnel cavado por presos, planejado para uma fuga em massa de membros do Comando Vermelho. Com as obras concluídas, a penitenciária não será mais destinada a detentos ligados à facção criminosa.



Agora, o próximo passo é transferir os presos que tentaram a fuga, atualmente na Penitenciária Moniz Sodré, para o presídio Benjamin de Moraes. A operação desta sexta contou com 250 policiais penais.



O túnel descoberto no Instituto Penal Vicente Piragibe tinha cerca de 10 metros quando foi encontrado no dia 2 de setembro. A escavação, que começava na horta da unidade e visava acessar a rede de esgoto, teria sido iniciada há cerca de três meses, mas ninguém conseguiu escapar. A Seap acredita que o túnel seria usado para a fuga de chefes do tráfico que ainda seriam transferidos para o local.



Uma sindicância foi aberta para investigar os responsáveis pela escavação. O presídio já foi palco de uma fuga em 2013, quando 31 detentos escaparam por um túnel semelhante. Cinco dos presos recapturados naquela ocasião são suspeitos de planejar a nova tentativa.