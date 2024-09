Fim de semana no Rio deve ser de chuva e temperatura amena

Rio - O forte calor deve dar uma trégua aos cariocas neste fim de semana de acordo com informações do Alerta Rio. Há possibilidade de chuva fraca a moderada no sábado (28). Nos dois próximos dias o tempo ficará nublado, com temperaturas variando entre 16°C e 27°C.

Confira a previsão:



Sexta-feira, 27

* Clima: Claro com possibilidade de chuva fraca à noite

* Temperatura: Máxima de 35°C, Mínima de 18°C



Sábado, 28

* Clima: Nublado com chuva fraca a moderada a qualquer momento

* Temperatura: Máxima de 25°C, Mínima de 16°C



Domingo, 29

* Clima: Nublado com possibilidade de céu parcialmente nublado

* Temperatura: Máxima de 27°C, Mínima de 16°C



Segunda-feira, 30

* Clima: Claro a parcialmente nublado

* Temperatura: Máxima de 31°C, Mínima de 15°C



Terça-feira, 1º

* Clima: Claro a parcialmente nublado

* Temperatura: Máxima de 34°C, Mínima de 17°C