Polícia captura miliciano do Bonde do Zinho acusado da morte de Jerominho

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (26) o miliciano Yuren Cleiton Felix Da Silva, o 'Costelinha'. Ele é acusado de envolvimento na morte do ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, e do cunhado Maurício Raul Atallah.



O crime ocorreu em agosto de 2022, em Campo Grande, na Zona Oeste. Segundo investigações, 'Costelinha' foi um dos autores do homicídio, que também contou com a participação de outros cinco milicianos.



'Costelinha' é um dos homens fortes na hierarquia do grupo criminoso denominado como milícia do Zinho. Ele era procurado há bastante tempo pela Polícia Civil e foi preso em um bar de Campo Grande. O local estava lotado de frequentadores, mas não houve confronto.



O miliciano também é acusado da morte de um policial militar lotado na 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar - Especializada em Narcomilícia e Crimes Complexos. O agente foi morto em uma ação que visava prender ex-PMs envolvidos com milícias do Zinho, em 2021.



Além disso, contra Costelinha ainda foi cumprido um mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



A ação foi realizada em conjunto por várias delegacias especializadas e com o apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do MPRJ (Gaeco) e da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE).