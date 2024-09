Relembre como foi o crime, em 2022

Jerônimo Guimarães Filho e Maurício Raul Attalah foram baleados em agosto de 2022, na Estrada Guandu do Sapê, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Jerominho morreu logo após os disparos, mas Maurício passou um mês internado no Hospital Municipal Rocha Faria antes de morrer.

Na ocasião, imagens capturadas por câmeras de segurança flagraram o momento do ataque. Três homens encapuzados e armados desceram do carro segundos depois que o ex-vereador também deixou o volante do veículo em que estava. Eles fizeram pelo menos dez disparos e fugiram.