Há dias, um semáforo está apagado na Rua 24 de Maio, próximo à estação de tremo Riachuelo, Zona Norte. A situação está gerando preocupação entre os moradores e o defeito no funcionamento do sinal de trânsito tem aumentado o risco de acidentes, uma vez que o fluxo de veículos e pessoas é intenso, especialmente nas horas de pico. Nós solicitamos que as autoridades responsáveis realizem o reparo com urgência.