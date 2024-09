Na Rua Fernão de Magalhães, nº 345, em Campo Grande, a tampa da caixa de esgoto de ferro quebrou e colocaram uma tampa de concreto, que ficou acima do nível da calçada. Isso tem causado acidentes com pedestres que passam pelo local. É urgente que as autoridades tomem providências para substituir a tampa e garantir a segurança dos moradores e pedestres.