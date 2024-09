Na Rua Santo Antônio, no Vale das Mangueiras, em Belford Roxo, um poste de luz está com a lâmpada queimada há mais de um mês, e até agora não houve reposição. A escuridão no local tem gerado insegurança para os moradores, que se sentem vulneráveis devido à falta de iluminação. É urgente que a prefeitura tome providências e realize a manutenção necessária para garantir a segurança da comunidade.