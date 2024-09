Emprego na padaria, das 6h30 às 15h30, com tornozeleira

Em julho de 2004, Evanilson Marques da Silva, conhecido como Dão, chefe do tráfico do Morro da Providência, é preso e levantam a hipótese de que sua quadrilha estaria envolvida no desaparecimento de Priscila, o que não foi comprovado. Na época, o traficante foi solto.

Em setembro de 2004, houve operação policial no Morro da Providência, em busca de uma garagem desativada onde Priscila estaria. No final do ano, a 127ª DP (Búzios), na Região dos Lagos, recebe denúncia anônima garantindo que o corpo de uma mulher encontrado carbonizado em um carro seria o de Priscila. Exames de DNA deram negativo.

Dão foi preso por outro crime em 2021 e recentemente transferido para o presídio de Bangu 1 após a descoberta de um túnel que seria usado pelos detentos do Comando Vermelho para escapar do Complexo Penitenciário de Gericinó.

Graças ao bom comportamento em Gericinó, Dão ganhou direito à prisão domiciliar: poderá passar as noites em casa, os finais de semana e trabalhar durante o dia fora do sistema prisional. Dão será auxiliar de serviços gerais em uma padaria no Centro do Rio, das 6h30 às 15h30, de segunda a sexta, utilizando tornozeleira eletrônica para monitoramento.