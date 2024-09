santo do dia

Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael

São venerados pela Igreja Católica e seus nomes são revelados nas Sagradas Escrituras. São Miguel é o 'Chefe dos Exércitos Celestiais', conhecido por sua luta contra o mal. Ele é representado como um guerreiro celestial e mencionado no Livro de Daniel como defensor de Israel. No Novo Testamento, é associado à batalha contra Satanás e à proteção espiritual. São Rafael é o arcanjo da cura e providência divina, mencionado no Livro de Tobias, onde cura e protege Tobias. Seu nome significa 'Deus curou', refletindo sua missão de curar fisicamente e espiritualmente. São Gabriel é o arcanjo da revelação e comunicação divina. Ele anunciou a Maria o nascimento de Jesus e trouxe mensagens divinas a Zacarias e outros. Gabriel é invocado por aqueles que buscam orientação e inspiração espiritual.