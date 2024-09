Homem de 66 anos é fuzilado à luz do dia em Del Castilho

Manoel Agostinho de Miranda, 66 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste domingo (29) dentro de um carro em Del Castilho, Zona Norte. Segundo testemunhas, criminosos em um veículo emparelharam no automóvel da vítima, um Toyota Corolla branco, e dois deles, armados de fuzis, atiraram em direção à porta do motorista.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que os disparos foram concentrados na maçaneta do carro da vítima. Um homem gravou oito cápsulas que ficaram no chão após o homicídio.



A Polícia Militar foi acionada e localizou o veículo com marcas de disparos de arma de fogo, além da vítima no interior do automóvel. Bombeiros foram acionados para a Rua Bispo Lacerda e constataram a morte de Manoel. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.



A área foi isolada para realização de perícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realiza diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.