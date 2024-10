Cintia Santos conta como percebeu que estava sendo perseguida pelos ladrões. "Na (imagem da) câmera, a gente detectou que eles estavam seguindo a gente. Ficamos a ver navios, a única coisa que a gente tem da moto é o chassi e as fotos. (Tinha) dez minutos. Era para ela trabalhar, mas ao mesmo tempo, uma conquista pessoal. Primeira moto zero dela, tirada da loja", lamentou.

Cintia relata que os assaltantes não agiram com agressividade, mas, além da moto - que estava com as chaves e toda a documentação -, roubaram seu celular, cartões bancários e de crédito, e R$ 1,8 mil dela e R$ 600 de Priscila, em espécie. Em seguida, eles fugiram em direção à Santa Cruz.

De acordo com a irmã, cerca de R$ 300 de um dos cartões de crédito, que tem pagamento por aproximação, foi usado dois dias depois, em um posto de combustíveis no Engenho Novo, Zona Norte, conforme o aplicativo bancário mostrou.