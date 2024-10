Moto é roubada logo após deixar concessionária

Duas irmãs tiveram uma motocicleta recém comprada roubada, poucos momentos após saírem da concessionária, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Priscila Santos, de 22 anos, e Cintia Santos, de 37 anos, sofreram um prejuízo de R$ 34 mil com a perda do veículo e ainda tiveram outros pertences como celular, cartões, dinheiro e documentos levados pelos criminosos. As vítimas iniciaram uma corrente nas redes sociais para recuperar o automóvel, que ainda não tinha seguro, e identificar os bandidos.

De acordo com Cintia, que é presidente do Instituto Social Amor ao Próximo, Priscila estava realizando o sonho de comprar uma moto 0km que, além de uma conquista pessoal, seria utilizada para fazer entregas. Ela conta que a jovem trabalha desde os 17 anos e atualmente é atendente em uma banca de jornal no Flamengo, na Zona Sul, e pretendia atuar como entregadora aos fins de semana. A vítima havia juntado R$ 10 mil para pagar a entrada do automóvel, comprado no nome da irmã.

Empolgadas, elas saíram da concessionária, no último dia 25, mas acabaram sendo abordadas por bandidos, na altura da estação do BRT Vendas de Varanda, cerca de dez minutos depois. O seguro do veículo ainda não havia sido finalizado. O roubo aconteceu por volta das 16h e, para Cintia, a dupla foi seguida desde a saída da loja. Ao se aproximarem das irmãs, os criminosos ordenaram que elas entrassem em uma rua pouco movimentada e, na tentativa de chamar atenção para ajuda, Priscila reduziu a velocidade. Eles então jogaram a motocicleta em que estavam em cima delas e as encurralaram.