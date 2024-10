Gusttavo Lima sobe tom

Gusttavo Lima fez live em seu Instagram, ontem, para contestar as investigações envolvendo seu nome em lavagem de dinheiro relacionado a venda do mesmo avião duas vezes. Ele incluiu o advogado Claudio Bessas na conversa para esclarecer alguns fatos e negou as informações que relacionam seu nome aos crimes. O sertanejo pediu que os fãs fiquem tranquilos.

De acordo com matéria exibida no 'Fantástico', no domingo (29), o artista foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa pela Polícia Civil de Pernambuco na Operação Integration.

"Confiem em mim, não tem conversa, isso aí é loucura, eu nem sei o porquê que eu tô passando por isso... Isso aí pra mim é assim, é assassinato de reputação, cara, é o que eu estou sentindo", desabafou.

Segundo o artista, a primeira venda da aeronave aconteceu em junho de 2023, mas, como ela apresentou um problema e teria que ficar parada cerca de seis meses para reparo, o dinheiro foi devolvido ao primeiro comprador.

"Realmente aconteceu, não foi nenhuma criação, temos um contrato, assinado. Eu não sei quantos aviões já tive na minha vida. Comprar avião não é o mesmo que comprar um carro. Primeiro faz um depósito para fazer uma pré-compra, chegou lá constatou um probleminha", disse o cantor.

Ele ainda falou sobre o contrato firmado com a empresa de Bet e afirmou que não é sócio da marca: "Eu não sou o dono, eu não tenho a caneta, entendeu? Prefiro ter 25% da participação de uma possível venda da empresa e usar a marca. Pra valorar essa marca, mas todos os recebidos e notas fiscais comprovam mais uma vez que eu não sou dono da Vai de Bet, é só um contrato de publicidade".