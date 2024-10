Na Linha 2 do metrô, os passageiros enfrentaram uma situação preocupante ao ficarem presos dentro da composição, sem acesso ao ar-condicionado. Isso gerou desconforto e angústia entre os usuários, que clamam por melhorias na infraestrutura e no atendimento do serviço. É essencial que a empresa responsável tome providências imediatas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro.