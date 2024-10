Quadrilha do golpe do falso emprego é alvo de operação no Rio

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou na manhã desta terça-feira (1º) a Operação "Vitrine de Ilusões". A ação visou desarticular uma quadrilha especializada em aplicar o golpe do falso emprego.



Agentes do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), em apoio ao Gaeco do Rio Grande do Norte, cumpriram cinco mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo criminoso. A operação contou também com o apoio de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).



Os mandados foram cumpridos em Duque de Caxias, Itaboraí, Rio das Ostras e Cabo Frio. De acordo com as investigações, os criminosos, todos do Rio de Janeiro, aplicaram golpes do falso emprego em vítimas do Rio Grande do Norte.



Os criminosos abordavam as vítimas por meio de mensagens em aplicativos, oferecendo empregos em um hospital privado de Natal. Para conseguir a vaga, as vítimas eram orientadas a fazer transferências bancárias para a conta de um dos integrantes da organização criminosa, supostamente para pagamento de cursos exigidos no falso processo seletivo.