Menino de 6 anos morre sob suspeita de envenenamento na Zona Norte

Um menino de 6 anos, estudante da Escola Municipal Rostham Pedro de Farias, em Cavalcanti, na Zona Norte do Rio de Janeiro, morreu vítima de um possível envenenamento. Outra criança, de 7 anos, que estuda na mesma unidade de ensino, está internada em estado gravíssimo.



A vítima fatal deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho com parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa da morte.



Já o menino de 7 anos também foi atendido na UPA de Del Castilho e, após estabilização do quadro, transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permanece internado.



De acordo com o pai do menino de 7 anos, os sintomas eram semelhantes em ambas as crianças. "Eles estavam vomitando muito", disse.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o paciente de 7 anos apresentou suspeita de envenenamento por chumbinho.



A Secretaria Municipal de Educação afirmou que a desinsetização nas escolas é realizada periodicamente pela Comlurb, com material específico para roedores, e que não usa chumbinho.



O caso está sendo investigado pela 44ª DP (Inhaúma).