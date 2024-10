Morte de motociclista na Zona Oeste é investigada pela polícia

Um motociclista de 27 anos foi encontrado morto na Lagoa de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último domingo (29). Pedro Henrique Figueiredo da Silva apresentava marcas de tiro.



Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver e localizaram o corpo dentro da lagoa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para identificar os autores do crime.