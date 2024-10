santo do dia

Santos Anjos da Guarda

A crença no Santo Anjo da Guarda é baseada em uma compreensão fundamental da providência divina e do amor de Deus. A doutrina do Santo Anjo da Guarda ensina que Deus designa um anjo celestial para cada indivíduo, desde o momento de seu nascimento até sua morte. Esse anjo é encarregado de proteger, guiar e interceder pela pessoa ao longo de sua vida terrena. Ele está lá para ajudar a orientar a pessoa em seu caminho de santidade, inspirando-a a fazer o que é correto e a se afastar do pecado. O anjo da guarda é um amigo espiritual que acompanha e intercede diante de Deus.