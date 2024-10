PM foi acionada pelos moradores

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados por moradores da região da Avenida Ayrton Senna, no último domingo, para uma ocorrência de encontro de cadáver na Lagoa de Jacarepaguá. No local, os militares localizaram o corpo do rapaz com marcas de tiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o cadáver encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A família de Pedro Henrique, que já havia registrado o desaparecimento do rapaz, foi avisada e fez a identificação positiva da vítima.