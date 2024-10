Moradores do bairro de Neves, em São Gonçalo, estão enfrentando sérios problemas com o abastecimento de água nas ruas e travessas elevadas. A água não está chegando às residências, causando transtornos à população, enquanto as contas continuam a ser cobradas de forma antecipada. Nós pedimos providências urgentes da empresa responsável para resolver essa situação.