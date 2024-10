Polícia tenta identificar mulher que deu doce a menino que morreu envenenado

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o envenenamento de dois meninos na comunidade da Primavera, em Cavalcanti, Zona Norte do Rio. Y.R.T.R., de 6 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória ao comer um bombom oferecido por uma mulher desconhecida. Ele compartilhou o doce com B.R.R., de 7 anos, que também passou mal e segue internado em estado grave.



Inicialmente, o caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma). O tio de Y.R. relatou que uma mulher de moto entregou o doce ao menino, orientando-o a pegá-lo em sua bolsa. Após depoimentos de familiares, funcionários da escola onde estudavam e da equipe de saúde, a investigação foi encaminhada à DHC.



A Polícia Civil busca identificar a responsável pelo crime e a motivação. As crianças foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, mas Y.R. não resistiu. B.R. foi transferido para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, e, segundo seu pai, exames indicaram a presença de chumbinho em seu organismo. O laudo toxicológico ainda é aguardado.