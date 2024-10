Corpo de mulher trans é encontrado dentro de casa no Cachambi

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de uma mulher trans de 34 anos, identificada como Bárbara Vergetti Martins de Souza.



Bárbara foi encontrada morta nesta terça-feira (1º) em uma casa no Cachambi, Zona Norte da cidade. Ela estava desaparecida desde domingo (29).



O local onde o corpo foi localizado era a residência de um homem com quem Bárbara mantinha um relacionamento.



Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam ajudar a esclarecer o crime.



Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para localizar o suspeito.



Bárbara era estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense (UFF) e havia sido aprovada recentemente para o mestrado. Ela era conhecida por sua dedicação a pesquisas e apresentações sobre questões de gênero e diversidade.



O corpo de Bárbara foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio. Ainda não há informações sobre o velório e enterro.