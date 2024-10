Local da abordagem possui câmeras

Ainda segundo Michele, a Rua Antonio Saraiva, local onde a suspeita ofereceu o doce, tem diversas câmeras que podem ajudar nas investigações. "Só quem tem acesso é a polícia, mas eles ainda não falaram nada", disse.

O laudo inicial de necropsia feito no corpo de Ythallo encontrou partículas granuladas amarronzadas no estômago dele. O material foi encaminhado para um exame complementar toxicológico para identificar se ele ingeriu chumbinho. A criança que sobreviveu segue internada em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.