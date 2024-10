SANTO DO DIA

Santa Maria Josefa do Coração de Jesus: Nasceu em 1842, na Itália. Aos 18 anos, ela ingressou na Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, em Oviedo, Espanha. Ela desempenhou um papel na difusão da devoção ao Sagrado Coração em sua congregação e além. Sua profunda contemplação e amor pela Eucaristia a levaram a entender o Coração de Jesus como a expressão do amor divino pela humanidade. Santa Maria Josefa manteve uma correspondência extensa com seus diretores espirituais, na qual compartilhou suas experiências místicas e revelações espirituais. Essas cartas foram posteriormente compiladas em um livro intitulado 'A Ternura de Deus'. Ela também descreveu suas visões místicas do Sagrado Coração de Jesus.