Na Rua Limites, nº 443, próximo à Rua Ceriba, em Realengo, há um vazamento de água que vem causando diversos transtornos à comunidade. Até agora, a situação permanece sem solução. O vazamento gera desperdício de água, danos à via pública e traz preocupação com acidentes devido ao acúmulo de água nas calçadas e ruas. A comunidade espera uma ação rápida do órgão responsável para reparar o problema.