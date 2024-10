Já não bastava o inchaço populacional de camelôs nos trens, agora surgiu uma nova modalidade: os pedintes profissionais. Eles entram no trem com equipamento de som, chamam a atenção dos passageiros e, ao final, contam uma história triste, passando o chapéu para recolher dinheiro dos passageiros. Eles descem na Central e, com o que faturaram, buscam substâncias químicas. Cadê a atuação da Guarda Municipal?