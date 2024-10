Avó é presa por jogar óleo fervente em neto de apenas 2 anos

Uma mulher foi presa na quarta-feira (2) por queimar o próprio neto de 2 anos com óleo fervente no bairro Santo Antônio, em Itaboraí, Região Metropolitana.



Segundo a Polícia Civil, Mônica Silva Barata, de 44 anos, jogou propositalmente uma panela com o líquido na criança, causando queimaduras de segundo grau nos bracos, pernas, barriga e genital.



A mãe do menino, que estava em casa no momento do crime, o levou ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, onde ele está internado no setor de queimaduras graves.



Após socorrer o filho, a mãe denunciou o crime à polícia. Em depoimento, ela contou que, ao questionar Mônica sobre o motivo de ter jogado o óleo no menino, a mulher respondeu que "foi o capeta quem mandou" e começou a xingar a polícia.



Investigadores foram à casa onde ocorreu o crime e prenderam Mônica. Ela foi levada à 71ª DP (Itaboraí), onde o caso foi registrado.



Mônica foi transferida ao sistema prisional e aguarda audiência de custódia. Ela responderá por lesão corporal, que tem pena de 3 meses a 1 ano de prisão. No entanto, em casos mais graves, a punição pode ser agravada.