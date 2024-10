Bairros da Zona Oeste estão sem água há mais de 48h

Moradores dos bairros Campo Grande e Senador Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, relatam falta de água há quase três dias.



A Rio+Saneamento informou que o serviço realizado pela Águas do Rio afetou o abastecimento da região. Segundo a concessionária, o trabalho foi uma melhoria em uma adutora de 1,75 metro de diâmetro no bairro KM32, em Nova Iguaçu.



De acordo com a Rio+Saneamento, o abastecimento está sendo retomado gradativamente e deve ser concluído em até 72 horas. A concessionária orienta os consumidores a utilizarem água de forma consciente.



A Águas do Rio esclareceu que, devido ao grande porte da tubulação, o abastecimento da Zona Oeste também foi afetado.



A normalização do abastecimento nos municípios do Rio de Janeiro e Nilópolis deve ocorrer gradualmente nas próximas 72 horas. A concessionária orienta os clientes a manterem a água de cisternas e caixas d'água reservadas para atividades prioritárias até a regularização do fornecimento.