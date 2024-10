Golpistas usam nome de advogado para enganar clientes

Estelionatários têm se passado por um advogado do Rio de Janeiro para aplicar golpes em clientes. Desde novembro de 2022, ao menos 20 pessoas foram vítimas, com prejuízos que chegam a quase R$ 5 mil.



Os bandidos usam aplicativo de mensagem para entrar em contato com as vítimas, se passando por secretários do escritório do advogado, Paulo Américo Lopes Franco. Eles informam que os processos estão em fase final e solicitam pagamentos para sua conclusão.



As vítimas são orientadas a ligar para um telefone indicado pelos golpistas, que seria do advogado. Em seguida, passam dados para depósito, todos no nome de Paulo e até usando papel timbrado do banco. No entanto, o advogado afirma que as contas não são dele.



Em um dos casos, uma cliente fez um depósito de R$ 4.999,98. A escolha desse valor tem o objetivo de evitar o rastreamento pela Receita Federal.



Os golpes continuaram e, no dia 19 de setembro, Paulo registrou um segundo boletim de ocorrência na 16ª DP (Barra da Tijuca).



O advogado afirma que os estelionatários "são articulados, criam logomarca do escritório com o meu nome, fornecem número de telefone para contato, são atendidos por pessoas que se passam por mim, solicitam depósitos. Parece autêntica a situação".



Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca).



Procurada, a OAB-RJ ainda não se manifestou sobre o caso.