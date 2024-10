Neta inverte papéis e surpreende avó com dinheiro escondido

Nesta quarta-feira (2), a maquiadora Maíra Dias tocou o coração dos internautas ao reproduzir um gesto afetuoso que a avó tinha quando ela era pequena: presenteá-la discretamente com dinheiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, Maíra aparece caminhando em direção à matriarca da família com notas de R$50 reais na mão e a entrega escondido. Ao perceber o gesto da neta, Dona Euza, de 86 anos, se emociona. “Durante toda a minha infância e juventude a minha avó me deu dinheiro escondido, agora eu que do pra ela. Eu amo tanto essa velhinha”, escreveu a jovem na legenda do post.



O momento fofo entre as duas encantou a web. “Ah, que lindas! Longa vida para sua vózina”, desejou uma seguidora. “Que bom poder retribuir esse gesto que só nossos avós têm”, afirmou outra. Confira!