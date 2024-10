'Com violência e arrogância'

O que chamou a atenção dos passageiros no assalto foi a forma ríspida e ameaçadora com que os assaltantes agiram. "Com muita violência e arrogância, eles começaram tirar os pertences dos passageiros. Eu saio de Maricá por volta de 4h e chego no Rio às 6h. Eu estava dormindo e acordei com eles dentro do ônibus. Era uma pressão psicológica, falando alto, palavrões e ameaçando. Eu só orava e só queria sair daquela situação", desabafou o comerciante Dalton Vicera, 55 anos.

Após o assalto, os passageiros se dirigiram à 17ª DP (São Cristóvão). A Polícia Civil disse que investiga a ocorrência. Já a Polícia Militar disse que o comando do 4º BPM (São Cristóvão) trabalha em conjunto com a delegacia da área na busca de informações sobre os autores do crime. A corporação informou, ainda, que vai procurar as concessionárias dos ônibus a fim de adotar melhor estratégia para frustrar as tentativas de roubos na região.